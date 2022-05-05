الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يحتجون لتسريع إدماجهم بالجامعات المغربية

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من تطمينات عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بقرب حل ملفهم عبر دمجهم في جامعات دول مجاورة لأوكرانيا، يبدو أن تلك التطمينات لم تحقق الغاية المرجوة منها بعد أن خرج العشرات من أولياء أمور الطلبة للاحتجاج.

و في هذا الصدد، نظم آباء و أمهات و أولياء أمور الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا اليوم وقفة احتجاجية بالرباط أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعبير عن امتعاضهم من تأخر تسوية ملفهم المطلبي.

و رفع المحتجون لافتات و شعارات تطالب من الجهات الوصية تسريع حل المشاكل العالقة و التي تجهل مستقبل أبنائهم العلمي في كف عفريت، مجددين في الوقت ذاته مطالبهم لدمج فلذات كبدهم في الجامعات المغربية.

و استنكر المحتجون الدعوات التي تفيد بضرورة إجراء امتحانات تقييم لاختيار الطلبة الذين سيتم دمجهم في الجامعات المغربية بحجة الجودة أو محدودية الأماكن، مطالبين بدمج جميع الطلبة دون انتقاء او شروط مسبقة.

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