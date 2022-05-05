أشغال جسر محمد السادس بالبيضاء لم تتجاوز 30 في المئة و تثير جدل تأخر التسليم

2022-05-05 / 15:07
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هبة بريس _ البيضاء

تتواصل الأشغال بجسر محمد السادس بالدار البيضاء و الذي يتواجد بمدخل المدينة من جهة مديونة و بالضبط بشارع محمد السادس مع تقاطعات الشوارع الموازية له كشارع القدس و ادريس الحارثي و الداخلة و أمكالا.

و لحدود الساعة تسير الأشغال بوتيرة بطيئة عكس ما تم الترويج له من طرف القائمين على المشروع، و حيث و بالرغم من اقتراب موعد التسليم المحدد في شهر يونيو غير أن نسب تقدم الأشغال لم تتجاوز 30 في المئة.

و أثار تأخر الأشغال بهذ المرفق الحيوي الذي من شأنه أن يخفف حدة الاختناق المروري بالشوارع المحيطة به جدلا كبيرا، حيث أن الأشغال البطيئة و قطع الطريق في وجه حركة المرور لأشهر إضافية سيعمق من معاناة مستعملي المحاور الطرقية المعنية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن شركة الدار البيضاء للنقل هي المشرفة على مشروع بناء أطول جسر بمدينة الدارالبيضاء على مستوى شارع محمد السادس، والذي سيمتد من شارع مقداد الحريزي إلى شارع القدس والذي سيبلغ طوله 620 مترا وعرضه 16 مترا، وسيكون عبارة عن طريق تتوفر على ممرين اثنين في كلا الاتجاهين.

وبدأت أشغال البناء في نهاية السنة الماضية و تعهدت الشركة بأن يتم فتح الجسر للمرور متم الصيف المقبل، وتبلغ تكلفة مشروع أطول جسر حوالي 170 مليون درهم وتم تكليف شركة مغربية مائة بالمائة بإنجاز المشروع.

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