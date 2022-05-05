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بيتاس : مشروع أنبوب الغاز النيجيري يسير في الإتجاه الصحيح

2022-05-05 / 14:40
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هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى المغرب ، يعتبر ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

أضاف الوزير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي،المشروع يسير في الاتجاه الصحيح ، والذي رسمه الملك محمد السادس ، والرئيس النيجيري.

واشارايضا أن الدراسات التي توجد لحد الآن هي المتعلقة بالهندسة ، ودراسات جديدة مرتبطة بالأثر البيئي و الإجتماعي والتي ستخرج قريبا إلى حيز الوجود.
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