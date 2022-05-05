إنزكان : مقتل شرطي بطعنة سكين والتحقيقات جارية لاعتقال الجناة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت منطقة تراست بإنزكان ، واقعة الاعتداء على ضابط شرطة بواسطة سكين، مما تسبب في وفاته يوم أمس الأربعاء 4 ماي الجاري، داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني.

وقالت مصادر مطلعة، أن تحقيقات وتحريات مكنت من توقيف شخص مشتبه في ارتكابه جريمة القتل التي راح ضحيتها ضابط شرطة كان يشتغل قيد حياته بولاية أمن مراكش، وقد كان في زيارة العيد لعائلته بحي تراست بإنزكان.

وكشفت مصادر الجريدة، أن التحقيقات مع الموقوف، قد تسفر عن البحث عن شركائه في الجريمة، بعد أن دخل مجموعة من الأشخاص في عراك بالأسلحة البيضاء، في حين بحسب رواية الامن، أن الضابط حاول التذخل لفض النزاع قبل أن يتلقى طعنة على مستوى العنق، تسببت في وفاته بالمستشفى .

وتعددت الروايات حول الواقعة، بعد أن أشارت معلومات أخرى أن أفراد العصابة، قد أجهزوا على ضابط شرطة، دون معرفة خلفيات ذلك في انتظار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حول الواقعة وخلفياتها.

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