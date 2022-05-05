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الحكومة تضع إطارا مرجعيا لضمان جودة الكسكس والعجائن

2022-05-05 / 13:49
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 05 ماي 2022، على مشروع مرسوم يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها.

وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، يهدف مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وأعد بتشاور مع مهنيي القطاع، إلى مواكبة التطور الذي يشهده قطاع هذه المنتجات والمنافسة المتزايدة عبر وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة هذه المنتوجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ومشروعية المبادلات التجارية مع مراعاة المعايير والمقاييس الدولية.

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