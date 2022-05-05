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فاس.. إيقاف مصنف خطر في السرقة تحت التهديد بالسلاح الابيض

2022-05-05 / 13:42
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بولاية أمن فاس، خلال الأسبوع المنصرم من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس، قد تفاعلت بسرعة وجدية مع شكايات يتم البحث والتحري فيها تتعلق بقضايا السرقات تحت التهديد في ساعات متأخرة من الليل، حيث تمت مباشرة مجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي قادت إلى تشخيص هوية المشتبه فيه الملقب “شويطرا” وتوقيفه على مستوى الحي الحسني بن دباب، وبالتالي وضع حد لنشاطه الإجرامي.
تبين من خلال البحث المعمق مع المشتبه فيه أنه متورط في (03) قضايا سجلت مؤخراً لدى المصالح الأمنية، تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة.

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