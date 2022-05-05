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عضو بالكنيست : حان الوقت لبناء كنيس يهودي داخل باحات الأقصى

2022-05-05 / 12:51
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هبة بريس _ وكالات

قال إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، اليوم الخميس، إنه حان الآوان لبناء كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري “مفزاك لايف”، صباح اليوم الخميس، عن عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أنه حان الوقت المناسب من أجل بناء كنيس يهودي داخل باحات الأقصى.

وطالب عضو الكنيست الحكومة الإسرائيلية بالسماح لجميع اليهود بالتواجد في باحات المسجد الأقصى، ووقف ما أسماه بـ”الإرهاب” الفلسطيني، وذلك في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، صباح اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات إيتمار بن غفير على خلفية مشاركته في الاقتحامات التي نفذها مستوطنون لباحات الأقصى، صباح اليوم، وذلك بعد توقف دام 13 يوما بسبب الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وما تلاها من أيام عيد الفطر.

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‫2 تعليقات

  1. ضربني وبكى سبقني واشتكى. أفعال اليهود الدنيئة، يرهبون الفلسطينيين ليل نهار ثم يسمون الفلسطينيون المرهبون بالارهابين يا له من وجه مقصدر وجبهة صحيحة. اللهم انتقم منهم و أعن اخواننا

  2. لولا خذلان العرب لبعضهم وخيانتهم لما تجرا نجس على المساس بحرمة اولى القبلتين

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