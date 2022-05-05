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رسمي : أدنى مستويات البطالة بجهة بني مــلال-خنيفـرة .

2022-05-05 / 12:33
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هبة بريس _ الرباط

جاء في مذكرة إخبارية نشرتها مؤخرا المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن خمس جهات تضم 72,3% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق.

وحلت جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ في المرتبة الخامسة ضمن قائمة جهات المملكة؛ من حيث عدد الاشخاص العاطلين؛ بحسب بيانات تقرير رسمي.

وأوردت التقرير الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط؛ حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الاول من سنة 2022؛ أن الجهة الشمالية للمملكة؛ تضم ما نسبته 9.7 بالمائة من مجموع العاطلين.

وبحسب نفس المصدر؛ فإن جهة الدار البيضاء سطات تعد أكثر الجهات تأثرا بالبطالة، رغم أنها تضم العاصمة الاقتصادية للمملكة؛ بـ 26,8 في المائة من مجموع العاطلين.

وجاءت جهة فاس-مكناس في المرتبة الثانية؛ بـ 14 في المائة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة ب11.6 في المائة، والجهة الشرقية ب11 في المائة.

وتظهر هذه البيانات؛ ان هذه الجهات الخمس؛ تضم ثلاثة أرباع من العاطلين بنسبة 73.2 في المائة.

كما سجل التقرير أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية ب20.2 في المائة، وجهات الجنوب ب6.19 في المائة، وبحدة أقل، جهتان أخريان تفوقان المعدل الوطني ب12.1 في المائة، ويتعلق الأمر بجهتي فاس-مكناس ب14.6 في المائة، والدار البيضاء سطات ب14.5 في المائة.

في المقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات بني مــلال-خنيفـرة ودرعــــة – تافيلالــت ومراكش-أسفي، حيث كانت على التوالي 9,4 في المائة، 9,0 في المائة و6,8 في المائة.

أما بالنسبة للسكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، فتضم خمس جهات 72,3 في المائة من مجموعهم. وتأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 22,2 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة ب 13,4 في المائة وجهة مراكش-أسفي 13,0 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة ب12,1 في المائة، وفاس-مكناس ب11,6 في المائة.

وأوضح التقرير؛ أن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني ب44.5 في المائة، ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب50.8 في المائة، والدارالبيضاء-سطات ب46.8 في المائة، وبني ملال-خنيفرة ب44.7 في المائة، ومراكش-أسفي ب44.6 في المائة.

بالمقابل، سجلت أدنى المعدلات بكل من جهة فاس-مكناس ب42.4 في المائة، والجهة الشرقية ب41.8 في المائة، وجهة سوس-ماسة ب38 في المائة.

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‫2 تعليقات

  1. على اي معطيات اعتمدت هده التقارير
    اضن العكس يجب المقارنة مع الكتافة السكانية

  2. مناطق لا توجد بها ولا شركة صناعية واحدة ويقولون اقل نسبة في البطالة. انه الضحك على دقون الناس.

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