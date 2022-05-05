قطاع البناء والاشغال العمومية يحدث 29 ألف منصب شغل

هبة بريس _ الرباط

أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية”، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، ما مجموعه 29.000 منصب شغل، ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022.

وأوضحت المندوبية ، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن حجم الشغل بهذا القطاع سجل زيادة ب 2,5%.

وفيما يخص قطاع “الخدمات”، فقد عرف إحداث – حسب المصدر ذاته – 85.000 منصب شغل على المستوى الوطني مسجلا بذلك ارتفاعا ب 1,7% من حجم الشغل بهذا القطاع .

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع “الصناعة” أحدث بدوره 13.000 منصب وهو ما يمثل زيادة ب %1 من حجم الشغل بهذا القطاع، مسجلة أن نسبة الأنشطة التقليدية بقطاع الصناعة تقدر ب 45,4% مقابل43,7% خلال الفصل الأول من سنة 2021.

وفي المقابل، فقد قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” ما مجموعه 183.000 منصب شغل (-5,4%).

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