تطبيق مذكرة الداخلية حول تنازع المصالح يفجر الخلافات الحزبية بالدار البيضاء

2022-05-05 / 11:00
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هبة بريس _ الدار البيضاء

تفجرت خلافات حزبية كبيرة بالدار البيضاء و بالضبط بمنطقة عين الشق بسبب مذكرة سابقة لوزير الداخلية حول تنازع المصالح.

و حسب مراسلة تتوفر هبة بريس على نسخة منها، فالأمر يتعلق بخلافات حول إستغلال إمكانيات مقاطعة عين الشق وربط مصلحة من مصالحها بمصالح شركة “سيتي فوت” الرياضية التابعة لرئيس مقاطعة عين الشق وأقربائه من أجل الدعاية للشركة عبر إقحامها في مهرجان رمضانيات عين الشق 2022 الذي نظمته المقاطعة.

وجاء في المراسلة أنه و استنادا إلى دورية وزيرالداخلية D1750 الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022، و كذلك دورية وزيرالداخلية رقم D 1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022 المتعلقة بتفعيل الدورية السالفة الذكر، فقد تمت مراسلة عامل المنطقة من خلال وضع شكاية مذيلة بتوقيع خمسة أحزاب.

هاته الشكاية وفق ما تضمنته لها علاقة بربط مصالح المقاطعة بمصالح خاصة تابعة لرئيس مقاطعة عين الشق، حيث أن رئيس مجلس مقاطعة عين الشق استغل، حسب الأحزاب الموقعة للشكاية، موظفي و إمكانيات المقاطعة وأنشطتها المعروفة برمضانيات عين الشق الذي نظمته المقاطعة بإسم رمضانيات 2022، وقام يوم السبت 30 أبريل 2022 ليلا بتنظيم نشاط رياضي في إطار رمضانيات المقاطعة  بالمركب الرياضي “سيتي فوت” التابع له ولأقربائه من أجل تلميع صورة المركب والدعاية له.

و أضافت الشكاية أن المركب المذكور هو موضوع نزاع قضائي وتشرف عليه شركة تابعة للرئيس و بعض من أقربائه، والمقام أساسا فوق ممتلكات جماعة الدار البيضاء حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015 والذي سبق أن كان موضوع مراسلة سابقة بتاريخ 28 فبراير 2022 رفقته نسخة من تقرير المجلس الاعلى للحسابات المذكور.

و زادت الشكاية أن هذا ما يؤكد ويزيد الطين بلة تضارب المصالح من جهتين، الأولى أنه رئيس لمجلس مقاطعة عين الشق ويستغل ممتلكات الجماعة بإنشاء مشروع رياضي فوق ممتلكات جماعة الدار البيضاء حسب تقرير المجلس الاعلى الحسابات.

أما الثانية، تضيف الشكاية، أنه يستغل موظفي و إمكانيات المقاطعة من أجل نشر الدعاية وتلميع صورة مشروع شركة “سيتي فوت” التابعة له ولأقربائه، وهو الشيء الذي يؤكد ربط مصالح الرئيس بالمقاطعة التي أكدت على منعه وأمرت بأخذ الإجراءات اللازمة والصارمة في من ثبت في حقه ربط مصالحه بمصالح المقاطعة دورية وزير الداخلية المذكورة أعلاه.

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