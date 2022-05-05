الصورة من الارشيف

صفرو …. خمر وموسيقى صاخبة بالغابة بديلا عن الحانات

2022-05-05 / 10:36
1

هبة بريس.

تحولت العديد من المناطق بمدينة صفرو الممتدة على طول غابة المنزه مرورا بحي الرفايف وحي الرشاد إلى وجهة للعديد من أصحاب السيارات لاحتساء الخمر والاستماع إلى الموسيقى الصاخبة في غياب تام للدوريات الأمنية المنعدمة للتصدي لهم وتقديمهم للعدالة، حيث تعرف هذه المناطق المعينة اكتظاظا كبيرا بعد أن اختار أصحابها هذا الفضاء منذ مدة طويلة.

وبدأت، الظاهرة في ارتفاع ، إذ بات يفضل كثير من الأشخاص التوجه نحو هذه الأماكن بدلا من الحانات، ومن بين مسببات الإزعاج، أصوات محركات السيارات و الدراجات النارية التي تساق بأقصى سرعة وأصحابها في حالة سكر طافح ، حيث شهد صباح اليوم الخميس باكرا في حدود الساعة الخامسة صباحا فوضى لسائق سيارة متوقفة بحي الرفايف و صاحبها في حالة سكر طافح مع سماعه للموسيقى الزائدة مصدر إزعاج السكان، يقتني السجائر من الحارس الليلي بالحي المذكور .

التلوث السمعي وخصوصا في الليل يؤثر على الصحة العامة، إذ يمكن للضوضاء أن تسبب اضطرابات في النوم ومن المعروف أن التعرض للضوضاء بشكل دائم يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والصحة النفسية الفيزيولوجية إضافة إلى تراجع الأداء المعرفي. ومن بين مسببات الإزعاج، أصوات محركات السيارات و الدراجات النارية التي تساق بأقصى سرعة واصحابها في حالة سكر طافح والجهات المعنية في خبر كان

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ايت الطالب : المستشفى الجديد “ابن سينا” يأتي لتقوية العرض الصحي

ايت الطالب : المستشفى الجديد “ابن سينا” يأتي لتقوية…

2022-05-05 / 20:36
Photo of برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم لحسن السكوري

برقية تعزية من الملك إلى أفراد أسرة المرحوم لحسن…

2022-05-05 / 19:54
Photo of لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة دول أوبك

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع قانون يتيح مقاضاة…

2022-05-05 / 19:22
Photo of قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

قتلى وجرحى في هجوم وسط إسرائيل

2022-05-05 / 18:48
Photo of الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

الحكومة تكشف مستجدات إدماج طلبة أوكرانيا

2022-05-05 / 18:36
Photo of (إيسيسكو) تطلق مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات في العالم الإسلامي

(إيسيسكو) تطلق مشروع تطوير التعليم المفتوح بالجامعات في العالم…

2022-05-05 / 18:03
Photo of مسؤولة : عملية العبور “مرحبا 2022” ستكون فريدة من نوعها

مسؤولة : عملية العبور “مرحبا 2022” ستكون فريدة من…

2022-05-05 / 17:39
Photo of جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء حول السياسة العامة

جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء حول السياسة العامة

2022-05-05 / 17:23
Photo of أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

أمن الرشيدية يوقف 5 طلبة متهمين بالاختطاف والاحتجاز والسرقة

2022-05-05 / 17:12
Photo of غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”

غيثة مزور : الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات “تاريخي”

2022-05-05 / 16:40

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق