العدوي في ضيافة مجلسي البرلمان و” الجواز ” يبعد منيب من جديد

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و 2020.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة، التي تلتئم طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين ذات الصلة، ستعقد على الساعة 11 صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

وأفاد البلاغ أنه تنفيذا لقرار السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب والمستشارين الإدلاء بهذا الجواز.

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