الصورة من الارشيف

العدوي في ضيافة مجلسي البرلمان و” الجواز ” يبعد منيب من جديد

2022-05-05 / 10:28
0

يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و 2020.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين أن هذه الجلسة، التي تلتئم طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين ذات الصلة، ستعقد على الساعة 11 صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

وأفاد البلاغ أنه تنفيذا لقرار السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب والمستشارين الإدلاء بهذا الجواز.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تطبيق مذكرة الداخلية حول تنازع المصالح يفجر الخلافات الحزبية بالدار البيضاء

تطبيق مذكرة الداخلية حول تنازع المصالح يفجر الخلافات الحزبية…

2022-05-05 / 11:00
Photo of مالطا تمنع طائرة جزائرية من نقل “نشطاء” تابعين لجبهة “البوليساريو” الانفصالية

مالطا تمنع طائرة جزائرية من نقل “نشطاء” تابعين لجبهة…

2022-05-04 / 20:59
Photo of الشبيبة التجمعية تشيد بالاتفاق الحكومي-النقابي، وتندد بتصريحات بنكيران

الشبيبة التجمعية تشيد بالاتفاق الحكومي-النقابي، وتندد بتصريحات بنكيران

2022-05-04 / 19:55
Photo of سفير : المغرب والمملكة المتحدة يستفيدان من تكامل اقتصاديهما

سفير : المغرب والمملكة المتحدة يستفيدان من تكامل اقتصاديهما

2022-05-04 / 14:39
Photo of خبير : “الحكم الذاتي” هو الأساس الوحيد لتعزيز السلام والتنمية في الصحراء

خبير : “الحكم الذاتي” هو الأساس الوحيد لتعزيز السلام…

2022-05-04 / 11:42
Photo of الملك يعزي أفراد أسرة رئيس الطائفة اليهودية بأكادير

الملك يعزي أفراد أسرة رئيس الطائفة اليهودية بأكادير

2022-05-03 / 18:08
Photo of “الأحرار” يثمن دور الطبقة الشغيلة ويبرز أهمية “اتفاق 30 أبريل”

“الأحرار” يثمن دور الطبقة الشغيلة ويبرز أهمية “اتفاق 30…

2022-05-03 / 14:30
Photo of وفد إسباني رفيع المستوى يزور الرباط هذا الأسبوع للإعداد لعملية “مرحبا 2022”

وفد إسباني رفيع المستوى يزور الرباط هذا الأسبوع للإعداد…

2022-05-03 / 14:12
Photo of التجريد من العضوية ينتظر نوابا لم يصرحوا بممتلكاتهم وفق الضوابط القانونية

التجريد من العضوية ينتظر نوابا لم يصرحوا بممتلكاتهم وفق…

2022-05-03 / 12:45
Photo of هذا ما ستتدارسه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس

هذا ما ستتدارسه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس

2022-05-03 / 10:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق