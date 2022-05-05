ميناء الصويرة.. ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك

أفاد المكتب الوطني للصيد البحري، بأن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء الصويرة، سجلت ارتفاعا بنسبة 123% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، لتبلغ 3875 طنا، مقابل 1739 طنا في الفترة نفسها من سنة 2021.

وبحسب المذكرة الأخيرة للمكتب المتعلقة بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لهذه المنتجات بنسبة 56 بالمائة، لتبلغ 60.510 مليون درهم، متم مارس الفارط، مقابل 38.882 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

كما كشف المصدر، عن ارتفاع ملموس بنسبة 168 بالمئة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الصويرة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2022، حيث بلغت 2966 طنا، أي بقيمة تقدر بـ 7.998 مليون درهم (67%).

وبخصوص الكميات المفرغة من السمك الأبيض، إلى غاية نهاية مارس الماضي، بميناء الصويرة، فقد سجلت شبه استقرار عند 176 طنا (6.666 مليون درهم/+ 29%).

وفي ما يتعلق بالرخويات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 67%، لتبلغ 625 طنا (41.263 مليون درهم/زائد 68%، بينما بلغت الكميات المفرغة من القشريات 109 أطنان (4.582 مليون درهم/زائد 6 %).

وعلى الصعيد الوطني، سجلت المنتجات التي تم تسويقها من الصيد الساحلي والتقليدي، من حيث القيمة، نموا بنسبة 14%، إلى أكثر من 2.9 مليار درهم، برسم الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

وبلغ وزن هذه المفرغات 193،955 طنا، بانخفاض بلغت نسبته 21% مقارنة بالفصل الأول من سنة 2021، وفق المكتب الوطني للصيد البحري.

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