مواجهات في المسجد الأقصى مع استئناف زيارات اليهود
دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي، الخميس، لإجلاء متظاهرين فلسطينيين، وذلك بعد استئناف زيارات اليهود التي توقفت خلال عيد الفطر، حسمبا أفادت وكالة أسوشيتدبرس.
واستؤنفت الزيارات، التي كان معظمها من يهود قوميين ومتشددين، الخميس، بعد توقفها في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
ويسمح لغير المسلمين من الأجانب واليهود، ضمن برنامج الزيارة، الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى والتجول بها، ويحظر عليهم أداء أي شعائر دينية.
ومع استئناف زيارات اليهود تجمع العشرات من الفلسطينيين وهم يهتفون “الله أكبر”، واندلعت مناوشات عندما توجهت الشرطة لاعتقال أحد الفلسطينيين، وأطلقت الرصاص المطاطي في ساحة مترامية الأطراف، بينما لجأ بعض الفلسطينيين للاحتماء داخل المسجد.
وشوهدت الشرطة لاحقا تقف في مدخل المسجد.
تقول الشرطة الإسرائيلية إنها ردت على عشرات الأشخاص الذين رددوا هتافات تحريضية ورشقوا الحجارة، وأن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح طفيفة.
وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد من المصلين داخل المصلى القبلي الذي تنتشر على أبوابه قوات الأمن الإسرائيلية.
17 تعليقات
نعم هكذا يخدع العرب والمسلمين بشعارات فارغة وحركات بهلوانبة. ودائما جهل العرب وغبائم اهم سلاح بيد اعدائهم وتبقى فلسطين حرة .
الشعب الفلسطيني اللدي قاوم ويقاوم الإستعمار الإسرائيلي بالروح والدم والجسد هاد الشعب لا ولن يحتاج الى بضع سنتيمات بل يحتاح الى من يدافع عن غزة فيها رجال الشجعان لله ذرك يا ارض العزة يغفل عنك العرب ولا تغفلي أنت عن حماية شرف العرب بينما ينشغلو هم بالمناصب والتهاني الرخيصة تجد الرجال لا تغمض جفونهم عن الإستعداد للتحرير ..
القدس عاصمة والمغرب مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هكذا علمونا رجالنا واجدادنا..
المغرب و المغاربة عاشقون لفلسطين الحبيبة و للقدس الشريف و للمسجد الأقصى المبارك وصية النبي مهما تآمر المتآمرون و الأعداء فلسطين و الأقصى في القلب لن نفرط أبدا في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين و مسرى نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ..
اللَّهُمَّ لا تَرْفَعْ لليهودِ في القُدْسِ رَايَةً، ولا تُحَقِّقْ لَهُم في غَزَّةَ غَايَةً.اللَّهُمَّ أَغِثْ أهلَ القُدْسِ وأهلَ غَزَّةَ وأهلَ فِلَسْطِينَ.اللَّهُمَّ اُشْدُدْ أَزْرَهُم، اللَّهُمَّ اُرْبُطْ على قُلُوبِهِم.اللَّهُمَّ اُنْشُرِ السَّكِينَةَ على قُلُوبِهِم.
اللهم انا نستودعك المسجد الأقصى أرضه و سماءه ورجاله و نسائه وشيوخه واطفالها من معهم وليا ونصيرا..
حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين ومن والاهم وربنا ينصر اهل الأقصى ويثبتهم..
لا حوله ولاقوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم ؤاتوب اليه اين غيرة العرب على المقدسيين القدس الشريفة اللهم انصرنا نصرا عزيزا..
الله ينصركم ويسدد رميكم ان شاءالله وبإذن الله ستنصرون اين الفصائل القسام وحماس و…
اللهم انا نستودعك المسجد الأقصى يا من لا تضيع ودائعه اللهم عليك باليهود والنصارى ..
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين والاسلام يارب..
متى سوف تدافع الشعوب العرابية عن نفسها ضد هؤلاء الصهاينة و الانظمة التى تستولى على الحكم فى بلادهم..
ان تنصروا الله ينصركم اللهم انصر اخواننا في فلسطين واحفظ القدس ..
لا حولا ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل..
نعوذ بالله من هذاالعجز ونحن نرى إخواننا ولانستطيع صرفاً ولادفعاً ولا وصولاً اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين ..
اللهم عاما كعام الفيل اللهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجّيل اللهم تدخلا ربانيا ومعجزة من عندك تجعلهم كعصف مأكول فقد اعتدوا وبغوا وأفسدوا وانتهكوا حرماتك ومقدساتك ..
اللهم أنصر اخواننا في فلسطين و غزة امين يارب العالمين و غزة والقدس يارب العالمين امين..