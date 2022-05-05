مواجهات في المسجد الأقصى مع استئناف زيارات اليهود

دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي، الخميس، لإجلاء متظاهرين فلسطينيين، وذلك بعد استئناف زيارات اليهود التي توقفت خلال عيد الفطر، حسمبا أفادت وكالة أسوشيتدبرس.

واستؤنفت الزيارات، التي كان معظمها من يهود قوميين ومتشددين، الخميس، بعد توقفها في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

ويسمح لغير المسلمين من الأجانب واليهود، ضمن برنامج الزيارة، الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى والتجول بها، ويحظر عليهم أداء أي شعائر دينية.

ومع استئناف زيارات اليهود تجمع العشرات من الفلسطينيين وهم يهتفون “الله أكبر”، واندلعت مناوشات عندما توجهت الشرطة لاعتقال أحد الفلسطينيين، وأطلقت الرصاص المطاطي في ساحة مترامية الأطراف، بينما لجأ بعض الفلسطينيين للاحتماء داخل المسجد.

وشوهدت الشرطة لاحقا تقف في مدخل المسجد.

تقول الشرطة الإسرائيلية إنها ردت على عشرات الأشخاص الذين رددوا هتافات تحريضية ورشقوا الحجارة، وأن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح طفيفة.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عدد من المصلين داخل المصلى القبلي الذي تنتشر على أبوابه قوات الأمن الإسرائيلية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0