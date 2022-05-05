طقس الخميس..استمرار الأمطار في مناطق من المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار فوق شمال المنطقة الشرقية وشرق الساحل المتوسطي ، فضلا عن تساقط أمطار أخرى ضعيفة ومحلية بالريف والأطلس المتوسط.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية أونزول أمطار جد خفيفة فوق بعض السهول الشمالية والوسطى مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق جنوب المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 06 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط والسايس، ما بين 10 و15 درجة بشمال ووسط البلاد. وستكون ما بين 13 و24 درجة بالجنوب .

أما درجات الحرارة العليا ، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين آسفي وطرفاية وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس تفيلني وسيدي إفني، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والرباط ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .

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