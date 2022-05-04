مجلس المنافسة يغرَم شركة ’’سيكا’’ السويسرية

قرر مجلس المنافسة فرض غرامة مالية على شركة ’’سيكا’’ السويسرية المتخصصة في تصنيع وتسويق كيماويات البناء والملاط.

وجاء في بلاغ للمجلس أنه تم فرض غرامة مالية على شركة سيكا أيه جي بمبلغ 11.670.215 درهم وفقًا للمادة 19 من قانون 104-12.

وأفاد المجلس أنه بموجب قراره رقم 134 / د / 2021 بتاريخ 06 ديسمبر 2021، اتخذ إجراءً من تلقاء نفسه وفتح تحقيقًا بشأن تنفيذ شركة “سيكا إيه جي” في 2019 لعملية تركيز دون إخطار مسبق إلى مجلس المنافسة وموافقة الأخير بالمخالفة للمادتين 12 و14 من قانون 104-12.

وتتعلق هذه العملية باستحواذ شركة “SIKA AG” على 100٪ من رأس المال وحقوق التصويت لشركة “Financière Dry Mix Solutions SAS”. حيث تنشط الشركتان في سوق تصنيع وتسويق كيماويات البناء والملاط من خلال فرعيهما Sika Maroc Sa وSodap Sa.

هذا وقد قبلت شركة Sika AG دفع هذه الغرامة المالية التي سيتم تحويلها إلى ميزانية الدولة.

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