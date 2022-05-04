إصابة وزير الخارجية الأميركي بفيروس كورونا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إصابة الوزير، أنتوني بلينكن، بفيروس كورونا وأنه سيخضع لحجر صحي في منزله.

وقال بيان للوزارة إن بلينكن حاصل على التطعيم الكامل ضد الفيروس والجرعة المعززة، ولا يعاني إلا من أعراض خفيفة.

وأضاف أن بلينكن لم يقابل الرئيس الأميركي، جو بايدن، شخصيا منذ عدة أيام، ولا يعتبر الرئيس على اتصال وثيق به، وفقا للإرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

وأوضح البيان أنه وفقا لإرشادات مراكز السيطرة على الأمراض، وبالتشاور مع مكتب الخدمات الطبية التابع للإدارة، سيعزل الوزير بلينكن في المنزل، ويحافظ على جدول عمل افتراضي.

وأكد البيان أن بلينكن يتطلع إلى العودة إلى الوزارة، واستئناف مهامه كاملة وسفرياته في أسرع وقت ممكن

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