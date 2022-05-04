بعد صفعة ويل سميث.. اعتداء على كوميدي أميركي شهير

هبة بريس

تعرض الكوميدي الأميركي الشهير، ديف تشابيل، لاعتداء، مساء الثلاثاء، بينما كان يقدم عرضا في لوس أنجلوس، وفق ما أكدت الشرطة لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس للصحيفة إن المهاجم هرع إلى خشبة المسرح وهاجم الكوميدي حوالي الساعة 10.45 صباحا.

وقالت الشرطة إن المشتبه به يدعى أشعيا لي (23 عاما) وكان يحمل مسدسا مقلدا ونقل بعد اعتقاله إلى المسشتفى لعلاجه من إصابات.

ولم يصب الكوميدي في الاعتداء فيما وجهت لمهاجمه تهمة الاعتداء بسلاح قاتل لأن مسدس اليد المقلد “يحتوي على شفرة سكين”، وفقا لمسؤول في شرطة لوس أنجلوس. وحددت كفالة الإفراج عنه بمبلغ 30 ألف دولار

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