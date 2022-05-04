وجدة .. توقيف عشريني متورط بالضرب والجرح المفضي للموت
هبة بريس _ وجدة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال اليوم الأربعاء 4 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، يوم أمس الثلاثاء، على تعريض شخص لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، أصيب على إثره بجروح بليغة تسببت في وفاته لاحقا بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
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29 تعليقات
كثر الحذيث في الآونة الأخيرة عن جراىم عدة باستعمال أسلحة بيضاء او ادوات حادة نناشد ومطالب السلطات القضائية بانزال اقصى العقوبات في حق كل من يحمل آلة حادة أو أسلحة بيضاء وما شابه ذلك مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين بحيث نشاهد اليوم مظاهر غريبة اغلب الشباب في مشاجرتهم يحملون أسلحة بيضاء ويلوحون بها في وجه المارة مما يخلق جوا من الرعب ويفسد راحتهم وسكينتهم لذلك نحن مع تطبيق القانون لأننا في دولة الحق والقانون
المجرمين مبقاوش يخافو وزادو دابا حبسو الشرطي دابا غاتنوض السيبة
الله يهدي الشباب على راسهوم
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحم الضحية ويكون مع عائلتو ويصبرهوم
من قتل نفسا كانما قتل الناس جميعا
قال تعالى في كتابه الكريم (من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا…) ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
لقد كثرت بكثرة في الأواني الأخيرة الجرائم البشعة والنصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها من الجرائم وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة لملامسة هذه الأفعال الإجرامية…
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال الإجرامية في حق الضحايا التي ذهب ضحيتها هذا الشاب لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليهم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية اجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذه الجريمة التي خلفت وفاة هذآ الشاب وحرمته من عائلته إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين من هؤلاء القتلة الذين يقومون بعمليات اجرامية في حق الابرياء و لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
لاندري هل نحن دولة إسلامية ؛ يؤلمنا سماع هذا وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم…
نطالب باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
نطالب بالحكم القصاص يطبق عليهم حتى يأخذ درسا قاسيا وعبرة …
نطالب بمحاكمتم وليس بالاحتفاظ بهم ؛ المحاكمة فوريا حتى لاتقع الفوضى في البلاد وزعزعة الاستقرار بالمغرب لهذا يجب ان يحاكموا…
يجب محاكمة كل من كانت تحت حوزته السلاح الابيض حتى لا تعم الفوضى في البلاد …
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا…
إن المعطيات المتوفرة فإن المتشبه لازال تحت تدابير الحراسة النظرية..