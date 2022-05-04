وجدة .. توقيف عشريني متورط بالضرب والجرح المفضي للموت
هبة بريس _ وجدة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال اليوم الأربعاء 4 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، يوم أمس الثلاثاء، على تعريض شخص لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، أصيب على إثره بجروح بليغة تسببت في وفاته لاحقا بالمستشفى المحلي الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية
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6 تعليقات
كثر الحذيث في الآونة الأخيرة عن جراىم عدة باستعمال أسلحة بيضاء او ادوات حادة نناشد ومطالب السلطات القضائية بانزال اقصى العقوبات في حق كل من يحمل آلة حادة أو أسلحة بيضاء وما شابه ذلك مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين بحيث نشاهد اليوم مظاهر غريبة اغلب الشباب في مشاجرتهم يحملون أسلحة بيضاء ويلوحون بها في وجه المارة مما يخلق جوا من الرعب ويفسد راحتهم وسكينتهم لذلك نحن مع تطبيق القانون لأننا في دولة الحق والقانون
المجرمين مبقاوش يخافو وزادو دابا حبسو الشرطي دابا غاتنوض السيبة
الله يهدي الشباب على راسهوم
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحم الضحية ويكون مع عائلتو ويصبرهوم
من قتل نفسا كانما قتل الناس جميعا