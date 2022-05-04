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تعيينات جديدة على رأس مطارات طنجة وأكادير وفاس

2022-05-04 / 19:10
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هبة بريس _ الرباط

قام المكتب الوطني للمطارات بتعيينات جديدة على رأس مطارات طنجة وأكادير وفاس وذلك غداة إطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد للمكتب الوطني للمطارات “Envol 2025”.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن هذه التعيينات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 ماي الجاري، شملت كلا من السيد محمد بهاج قائدا لمطار طنجة ابن بطوطة، والسيد عبد المجيد بكيز قائدا لمطار أكادير المسيرة، والسيد مصطفى الخدري قائدا لمطار فاس – سايس.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التعيينات أملتها الإكراهات الناجمة عن الوضع الجديد الذي فرضته الأزمة الصحية وتحدياتها الكبرى المطروحة بالنسبة للمطارات.

وأبرز البلاغ أن من بين توجهات هذا المخطط الاستراتيجي الجديد تخصيص أهداف للتميز العملي للمطارات، من حيث جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربة الزبون، وذلك من أجل تحقيق طموح المكتب في أن يكون مؤسسة تجعل من الزبون مركز اهتماماتها مع توفير أفضل المعايير الدولية في ما يخص الاستغلال المطاري والملاحة الجوية.

وخلص البلاغ إلى أن من بين المهام التي ستوكل للقادة الجدد للمطارات على المدي القصير التدبير الجيد لفترة الذروة الصيفية من خلال توفير ظروف استقبال مثلى للمسافرين وفقا لأفضل معايير الصحة والسلامة والأمن وجودة الخدمات.

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‫2 تعليقات

  1. هده ليست تعيينات جديدة كما دكر البلاغ ولكن تبادل المناصب يحين ان قاءد مطار اكادير عين بطنجة وقاءد مطار طنجة عين باكادير.اي استراتيجية جديدة يتكلمون عنها في وجود نفس الاشخاص

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