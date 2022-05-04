يمتد لأسبوع …أساتذة التعاقد يصعّدون بإضراب وطني

هبة بريس _ الرباط

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التصعيد في وجه الحكومة احتجاجا على ماسمي “تجاهل” مطالبهم التي يعتبرونها “مشروعة”.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها أن ستعود إلى الشارع بخوض إضرابات وطنية الأسبوع المقبل، تمتد من 9 ماي الجاري وحتى 14 من نفس الشهر، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية، على شكل اعتصامات ومسيرات على الأقدام.

وأشارت التنسيقية إلى أن الإضراب، يأتي أيضا في سياق التنديد بالمحاكمات التي طالت حزمة من الأطر التعليمية الذين تمت متابعتهم بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح وغير المرخص، مشددة على أنها ترفض “المتابعات في حق عشرات الأطر، بعد التوقيفات التي طالتهم خلال المسيرات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية بالعاصمة الرباط وباقي المدن”.

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