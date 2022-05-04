يمتد لأسبوع …أساتذة التعاقد يصعّدون بإضراب وطني
هبة بريس _ الرباط
أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التصعيد في وجه الحكومة احتجاجا على ماسمي “تجاهل” مطالبهم التي يعتبرونها “مشروعة”.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها أن ستعود إلى الشارع بخوض إضرابات وطنية الأسبوع المقبل، تمتد من 9 ماي الجاري وحتى 14 من نفس الشهر، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية، على شكل اعتصامات ومسيرات على الأقدام.
وأشارت التنسيقية إلى أن الإضراب، يأتي أيضا في سياق التنديد بالمحاكمات التي طالت حزمة من الأطر التعليمية الذين تمت متابعتهم بتهم عرقلة السير بالطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية بالإضافة إلى التجمهر غير المسلح وغير المرخص، مشددة على أنها ترفض “المتابعات في حق عشرات الأطر، بعد التوقيفات التي طالتهم خلال المسيرات الاحتجاجية التي خاضتها التنسيقية بالعاصمة الرباط وباقي المدن”.
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المجموع 2 آراء
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8 تعليقات
عيقو
اشمن مطالب مشروعة٤ وهوما وقعو على العقد بيدهوم
الى مبغاش التعاقد يشوفو شي وظيفة اخرى .
كيفكرو غير فراسهوم ومخليين التلاميد بلا قراية
يجب تكثيف حملة الاعتقالات
أساتذة آخر الزمان ضسرو و زادو فيه
كاليك يريدون الإدماج في الوظيفة العمومية كاين شي وظيفة عمومية أكثر من هدي شبعوا اضرابات ويتلقون اجورهم في آخر الشهر بدون عمل. هؤلاء الاساتدة المضربون طوال السنة لا ضمير لهم يجب طرد كل من ساهم في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ الابرياء.
الطرد الطرد لهؤلاء أيها الوزير. كفى من اللعب، يجب اتخاذ القرار في هؤلاء. نحن نريد التعاقد، لم نجده
هؤلاء من يعلقون على اساتذة التعاقد لكم انتم ابناء سيقعون في نفس المشكل وستكتوون بنفس الكي الذي تعرضوا له هؤلاء من تنتقدون