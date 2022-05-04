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تحويلات مغاربة العالم .. 22,91 مليار درهم

2022-05-04 / 18:42
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هبة بريس _ الرباط

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الربع الأول من العام الجاري حوالي 23 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.
وأفاد المكتب في تقريره الشهري، الصادر اليوم الأربعاء، أن تلك التحويلات وصلت إلى 22,91 مليار درهم في متم مارس، كي ترتفع بنسبة 8,3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت تلك التحويلات في الربع الأول من العام الجاري، أعلى مستوى لها في تلك الفترة في الأربعة أعوام الماضية.

وكانت تلك التحويلات قفزت إلى مستوى استثنائي في العام الماضي، حين وصلت إلى 93,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 36,8 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، حسب التقرير السنوي الصادر عن مكتب الصرف.

ويتوقع بنك المغرب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بشكل تدريجي إلى مستواها المسجل قبل الأزمة الصحية.

وكان البنك المركزي، توقع في مارس الماضي، أن تصل تحويلات مغاربة العام في العام الحالي إلى 79,3 مليار درهم، قبل أن تستقر في حدود 70,8 مليار درهم في العام الماضي.

وينتظر أن تساهم تلك التحويلات، في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث يتوقع بنك المغرب أن تبلغ 342,8 مليار درهم في نهاية العام الحالي.

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‫3 تعليقات

  1. مغاربة العالم كيدخلو للبلاد العملة الصعبة ونتوما كتسدو عليهوم الحدود متخليوهوم تا يدخلو يشوفو ولديهوم

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