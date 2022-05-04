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في ظرف أسبوع…مخالفات السير تضخ أكثر من 6 ملايين ‏ درهم،

2022-05-04 / 17:59
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لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 2316 آخرون بجروح، إصابات 82 منهم بليغة، في 1688 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 25 أبريل 01 ماي 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و356 مخالفة، وإنجاز 6488 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و868 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و249 ألف و450 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4170 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6488 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 207 مركبات

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‫3 تعليقات

  2. هاذالفلوس لي حصلاتها الدولة من المخالفات خاص دير بيهوم حاجة مفيدة للمواطنين

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