السجن 4 سنوات على مهاجم سلتا فيغو بتهمة العنف الجنسي

هبة بريس _ رياضة

حُكم على سانتي مينا، مهاجم سلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، الأربعاء بالسجن أربع سنوات، بعد إدانته بتهمة العنف الجنسي، ما أدى إلى إيقافه مؤقتًا من قبل النادي.

وبموجب الحكم، لن يتمكن مينا من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها لأقل من 500 مترًا لمدة 12 عامًا.

ووجهت المحكمة للاعب تهمة “العنف الجنسي” وليس “الاعتداء الجنسي” وهي فئة تشمل الاغتصاب وتتطلب إثباتًا للترهيب أو العنف بموجب قانون العقوبات الإسباني.

وكانت النيابة التي طالبت بسجن اللاعب لثماني سنوات، اتهمت مينا بارتكاب “اعتداء جنسي”.

وأعلن محامو اللاعب أنهم استأنفوا الحكم.

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