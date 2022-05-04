سانتي مينا

السجن 4 سنوات على مهاجم سلتا فيغو بتهمة العنف الجنسي

2022-05-04 / 16:40
0
هبة بريس _ رياضة

حُكم على سانتي مينا، مهاجم سلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، الأربعاء بالسجن أربع سنوات، بعد إدانته بتهمة العنف الجنسي، ما أدى إلى إيقافه مؤقتًا من قبل النادي.

وبموجب الحكم، لن يتمكن مينا من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها لأقل من 500 مترًا لمدة 12 عامًا.

ووجهت المحكمة للاعب تهمة “العنف الجنسي” وليس “الاعتداء الجنسي” وهي فئة تشمل الاغتصاب وتتطلب إثباتًا للترهيب أو العنف بموجب قانون العقوبات الإسباني.

وكانت النيابة التي طالبت بسجن اللاعب لثماني سنوات، اتهمت مينا بارتكاب “اعتداء جنسي”.

وأعلن محامو اللاعب أنهم استأنفوا الحكم.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حطم كل الأرقام القياسية.. بيع قميص “يد الرب” لمارادونا بسعر خيالي

حطم كل الأرقام القياسية.. بيع قميص “يد الرب” لمارادونا…

2022-05-04 / 17:13
Photo of احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون

احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون

2022-05-04 / 15:45
Photo of لاعبات من الصحراء المغربية ترفعن علم الوطن ببلجيكا و يحظين باستقبال رسمي في بروكسيل

لاعبات من الصحراء المغربية ترفعن علم الوطن ببلجيكا و…

2022-05-04 / 13:02
Photo of البطولة الاحترافية تدخل منعطفا حاسما و صدامات قوية في الجولة الثالثة و العشرين

البطولة الاحترافية تدخل منعطفا حاسما و صدامات قوية في…

2022-05-04 / 11:00
Photo of ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فياريال

ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على…

2022-05-03 / 22:10
Photo of بطولة اسبانيا للفورمولا 4.. المغربي سليمان زنفاري يحتل الرتبة الثانية

بطولة اسبانيا للفورمولا 4.. المغربي سليمان زنفاري يحتل الرتبة…

2022-05-03 / 18:35
Photo of الملك يهنئ بشرى بايبانو بعد رفعها العلم الوطني بقمة أنابورنا

الملك يهنئ بشرى بايبانو بعد رفعها العلم الوطني بقمة…

2022-05-03 / 15:38
Photo of بمليار سنتيم.. مجلس مدينة الدار البيضاء يدعم ناديي الرجاء والوداد

بمليار سنتيم.. مجلس مدينة الدار البيضاء يدعم ناديي الرجاء…

2022-05-03 / 13:47
Photo of الجامعة: “وحيد مازال مدربا للمنتخب و سيلتقي مع لقجع هذا الأسبوع”

الجامعة: “وحيد مازال مدربا للمنتخب و سيلتقي مع لقجع…

2022-05-03 / 10:49
Photo of فرار ملاكم مغربي في التشيك قبل المشاركة في بطولة عالمية

فرار ملاكم مغربي في التشيك قبل المشاركة في بطولة…

2022-05-02 / 22:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق