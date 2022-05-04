هبة بريس _ وكالات

الرئيس المكسيكي يؤكد رفضه فرض عقوبات على روسيا

2022-05-04 / 16:20
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هبة بريس _ وكالات

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل أوبرادور أن السلطات المكسيكية لا تعتزم فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال أوبرادور: “أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد فرص لإجراء حوار والتوصل إلى اتفاق، أما بالنسبة للعقوبات، فنحن لا نخطط لفرضها”.

وأضاف أن المكسيك تتخذ موقفا محايدا وتؤيد الحل السلمي للنزاعات.

وأشار إلى أنه لم يناقش الوضع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثات هاتفية جرت في 29 أبريل.

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تعليق واحد

  1. حينما تجتمع الحنكة مع السن مع الثقة فاستقلالية القرار تنتج قرارا يوازي ذلك اي قرارا عاقلات!!
    فمثلا جونسون الانجليزي و الذي تلاحقه فضائح تلو الاخرى كخرقه لحالة الطوارئ كوفيد، تراه يسارع في التهييج و الدفع بالسلاح!!
    هناك أشياء تقف وراء هذا الدفع و الذي سيأدي حتما لتغييرات جيوسياية و اقتصادية، و لا يستبعد المرا ان يكون إفلاس النظام المالي الغربي السبب الأصلي!!

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