مصرع ثلاث سياح فرنسيين في حادثة سير ضواحي ورزازات

هبة بريس – ورزازات

لقي ثلاثة سياح فرنسيين مصرعهم، اليوم الاربعاء 04 ماي الجاري، في انقلاب واحتراق دراجة نارية رباعية الدفع ضواحي تازناخت إقليم ورزازات .

وأفاد مصدر محلي ل”هبة بريس” أن الحادثة المميتة شهدتها الطريق الجهوية الرابطة بين مركزي اكدز باقليم زاكورة و تازناخت بإقليم ورزازات وتحديدا على مستوى جسر اوساكا بالجماعة الترابية وسلسات.

وأضاف ذات المصدر أن الدراجة النارية الرباعية الدفع كان على متنها ثلاثة سياح فرنسيين من أسرة واحدة (الاب والام وابنتهما )، وانقلبت بجسر على وادي بمنطقة اوساكا بالجماعة الترابية وسلسات، مما أدى إلى سقوط الدراجة في الوادي واحتراقها بالكامل ووفاة السياح الثلاثة قبل وصول رجال الوقاية المدينة والدرك الملكي الى موقع الحادثة(الصورة).

والى ذلك تم نقل جثث الضحايا الى مستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر بورزازات، وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف وملابسات هاته الحادثة المميتة .

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