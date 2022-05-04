احتجاجات جزائرية أمام مقر فيفا للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون

هبة بريسى_ رياضة

احتشدت أعداد غفيرة من الجماهير الجزائرية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة زيورخ بسويسرا، للمطالبة بإعادة لقاء الجزائر والكاميرون الذي أقيم يوم 29 مارس الماضي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وذكرت وساىل اعلام جزائرية أن أعداد غفيرة من الجماهير الجزائرية احتشدت أمام مقر الفيفا، اليوم، الأربعاء، للمطالبة بإعادة لقاء الكاميرون

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قدم احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طالب فيه بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها بكاري جاساما في لقاء العودة

وصعد منتخب الكاميرون إلى مونديال قطر، بعد التعادل في الجزائر 2-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، مستفيدا من تسجيل هدفين خارج الديار

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 12 0