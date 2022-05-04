في الصورة : المحجوز

أمن مكناس يحجز 432 قنينة من المشروبات الكحولية وأسلحة بيضاء ويوقف ثلاثة أشخاص

2022-05-04 / 15:25
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هبة بريس _ مكناس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، مساء أمس الثلاثاء 3 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و31 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بأحد أحياء مدينة مكناس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحدهم عن حجز 432 قنينة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والسعات، فضلا عن حجز أسلحة بيضاء وثلاثة أجهزة للتبريد وكمية من الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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