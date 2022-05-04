المصحات الخاصة ترفض الاتفاقيات الأحادية وتتبنى الشراكات الجماعية

2022-05-04 / 15:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

اجتمعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب و قامت بتوقيع جملة من الاتفاقيات و الشراكات التي تروم من خلالها تحسين وضعية القطاع و تطوير الممارسة المهنية.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس ببلاغ جاء فيه أنه و استمرارا في المسار الذي تبنّته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة القاضي برفض كل أشكال الاتفاقيات الأحادية الجانب التي تضرب مبدأ الممارسة الشفافة والتكافؤ والتي تتناقض مع القوانين المؤطرة وأخلاقيات المهنة، أبرمت ااجمعية شراكات واتفاقيات مسؤولة وشفّافة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.

و وقع البروفيسور رضوان السملالي بحضور وفد يمثل الجمعية سبع اتفاقيات شراكة مع ميلود معصيد رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية ورؤساء ستّ تعاضديات أخرى تابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بحضور عدد من ممثليها.

و يتعلّق الأمر وفق البلاغ ذاته بكل من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة والجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات وتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين.

هاته الشراكات الجديدة التي وقعتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تنضاف إلى أخرى سبق أن تم إبرامها مع قيادة نقابة الاتحاد المغربي للشغل وتعاضدية الخطوط الملكية المغربية.

و أكد المتدخلون من كافة الأطراف أن هاته الاتفاقيات تهدف إلى تسهيل ولوج منخرطي هذه التعاضديات للعلاجات المختلفة بكافة المصحات المنخرطة في الاتفاقيات على امتداد المملكة، بجودة كاملة وفي ظروف مناسبة، وفي احترام تام لمضامين الاتفاقية المرجعية الوطنية الخاصة بالتعريفة، مع تبسيط كل المساطر الإدارية والمالية بين مختلف المتدخلين.

و اتفق الموقعون، الذين أشادوا بالخطوة ونوهوا بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة مع كافة التعاضديات الموقعة من أجل تعزيز الشفافية والوضوح وفق ذات البلاغ ، مما يرسخ لجوّ الثقة بين كافة الأطراف.

و ستمكّن الاتفاقيات حسب موقعيها من تحقيق هدف أساسي نبيل يتمثل في مواجهة كل أشكال الهشاشة المرضية وانعكاساتها المادية والمعنوية على حد سواء، معلنين بالمناسبة أنه سيتم تشكيل لجن للمتابعة للوقوف على أجرأة مضامين هذه الشراكات وتقييم مردوديتها.

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