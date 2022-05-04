تقرير: الجوع في العالم يصل إلى مستويات مروعة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، بلوغ عدد الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام بشكل يومي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق العام الماضي، قائلة إنها تتوقع أن تصل الأعداد إلى مستويات “جديدة مروعة”، مع الأضرار التي تسببها الحرب الأوكرانية على إنتاج الغذاء عالميا.

وعانى نحو 193 مليون شخص في 53 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد عام 2021 بسبب ما وصفته الأمم المتحدة بالـ “مزيج الثلاثي السام”: الصراع، والطقس المتقلب، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي للذين لا يمتلكون طعاما كافيا بشكل يومي زاد بمقدار 40 مليونا العام الماضي، ما يؤكد على “اتجاه مقلق” للزيادات السنوية على مدار عدة أعوام.

وظهرت هذه الاحصائيات في التقرير العالمي لأزمة الغذاء، الذي أعد بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والاتحاد الأوروبي.

وجاء في التقرير أن البلدان التي تعاني من صراعات طويلة الأمد، ومن بينها أفغانستان والكونغو وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا واليمن، بها أكبر عدد من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

ويتوقع التقرير أن يواجه الصومال واحدة من أسوأ أزمات الغذاء في العالم في 2022 بسبب الجفاف الذي طال أمده، وزيادة أسعار المواد الغذائية، والعنف المتواصل

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