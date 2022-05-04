الصورة تعبيرية

بيغاسوس ..اسبانيا ترفض توجيه أصابع الاتهام للمغرب

2022-05-04 / 14:11
1
هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة “إلكونفيدينسيال” الإسبانية، إن الحكومة الإسبانية رفضت توجيه أصابع الاتهام لأي جهة خارجية بشأن قضية التجسس على هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، ببرنامج “بيغاسوس”

وأضاف الصحيفة الإسبانية، أن الناطقة الرسمية باسم الحكومة، إيسابيل رودريغيز، تجنبت الحديث والخوض في التكهنات عمن يقف وراء عمليات التجسس التي استهدفت هاتفي سانشيز وروبليس، مشيرة إلى أن الأمر الآن قيد التحقيق، ومن فعل ذلك هو جهة خارجية، لكن لم تتم الإشارة إلى أي جهة بالتحديد.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية اشارت أن المغرب هو الذي يُحتمل بقوة أنه يقف وراء التجسس الذي استهدف رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الدفاع.

وكان وزير شؤون رئاسة الوزراء فيلكس بولانيوس كشف أن هاتفي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، تعرضا للاختراق بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس”، من دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء ذلك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of درك طرفاية يحجز 100 كلغ من المعسل داخل حافلة

درك طرفاية يحجز 100 كلغ من المعسل داخل حافلة

2022-05-03 / 20:31
Photo of أكادير : إزدحام كبير في حركة في ثاني أيام العيد بسبب أشغال التهيئة

أكادير : إزدحام كبير في حركة في ثاني أيام…

2022-05-03 / 15:10
Photo of ليلة مرعبة البيضاء.. ملثمون يفرضون قانونهم بالسيوف

ليلة مرعبة البيضاء.. ملثمون يفرضون قانونهم بالسيوف

2022-05-03 / 14:38
Photo of نشرة انذارية: أمطار قوية غدا الثلاثاء في عدد من أقاليم المملكة

نشرة انذارية: أمطار قوية غدا الثلاثاء في عدد من…

2022-05-02 / 13:33
Photo of القنيطرة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

القنيطرة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-05-02 / 12:05
Photo of الرئيس المصري إلى يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس المصري إلى يهنئ الملك بمناسبة عيد الفطر المبارك

2022-05-01 / 22:27
Photo of بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون لاقامة صلاة العيد

بعد الغائها سنتين بسبب كورونا ..مسلمو سبتة المحتلة يستعدون…

2022-05-01 / 17:54
Photo of إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في حادث دهس

2022-05-01 / 09:49
Photo of المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل خيمة

المدخل الجديد لمدينة العيون يزدان بمعلمة تاريخية على شكل…

2022-04-30 / 23:23
Photo of جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر وكالة الأدوية الإفريقية

جون أفريك : ثلاث دول مغاربية تتنافس لاستضافة مقر…

2022-04-30 / 20:58

تعليق واحد

  1. سبحان الله بعض المواقع عندنا فرحانة تتحرك هي الاولى لتشير بالاتهام للمغرب وكانها تتحين الفرص لتصفية الحساب مع البلد الذي يحتضنهم والذي من المفروض ان يكون اول المدافعين عنه خصوصا في حالة الاتهامات التي تفتقر الى الادلة .ياكلون الغلة ويسبون الملة …لكن الله مع هذا البلد الذي سيظل محميا وامنا بفضل ابنائه البررة وليس من يتحينون فرصة وقوعه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق