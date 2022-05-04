طنجة ..حريق بمعرض للسيارات يستنفر سلطات المدينة
هبة بريس - مكتب طنجة
استنفر حريق اندلع لمعرض للسيارات، صباح اليوم الأربعاء ،بمنطقة ساحة الثيران (بلاصا طورو) بطنجة، سلطات المدينة وعناصر الوقاية المدنية .
وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد تسبب الحريق في خسائر مادية كبيرة بعد نحول عدد من السيارات الى هياكل ، كما ادت الادخنة المتصاعدة الى حدوث اختناقات في صفوف بعض المتواجدين بالمكان .
وقد انتقلت مصالح الإطفاء على وجه السرعة لموقع الحادثة، حيث عملت على السيطرة على الحريق الذي اندلع في الجهة الخلفية للمعرض.
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