.لجنة حكومية تؤكد ارتفاع أسعار الطماطم واللحوم
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” الصديقي ” يعلن تدابير الحكومة لخفض أسعار الطماطم

2022-05-04 / 13:18
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هبة بريس _ الرباط

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم وأهم التدابير الاستعجالية المتخذة لخفض أثمنتها

وقال وزير الفلاحة،، في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، ياسمين لمغور الوزارة إنه من اجل ، إعادة الأسعار إلى المستوى العادي قامت الوزارة بتعبئة كافة مصالحها لتتبع الأسعار بالجملة والتقسيط بشكل يومي في جميع جهات المملكة،

و أكد محمد صديقي أن وزارته تواصلت مع المهنيين للعمل على تقليل الكمية المصدرة لتحقيق الوفرة على الصعيد الوطني وضمان تموين السوق الداخلي بالطماطم

كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية بهدف التصدي للمضاربة والاحتكار .

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‫2 تعليقات

  1. غير خليها تغلا.
    هده التدابير الاستعجالية استخدمتها الحكومة في وقت متأخر
    انتهى شهر رمضان الدي يحتاج الحريرة.

  2. هههههه ملي خرح رمضان ما باقي نتسوق ليها غادي ترخاص بزز منها .

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