لاعبات من الصحراء المغربية ترفعن علم الوطن ببلجيكا و يحظين باستقبال رسمي في بروكسيل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حطت لاعبات النادي البلدي النسوي لكرة القدم بالعيون رفقة الطاقمين الإداري و الفني الرحال بمدينة بروكسيل البلجيكية للاستعداد للمباراة التي ستجمعهن و ممثل بلجيكا.

و وصلت بعثة الفريق النسوي الممثل للأقاليم الجنوبية لبروكسيل و ترأسته خديجة إلا رئيسة العصبة الاحترافية لكرة القدم النسوية، حيث كان في استقبالهم محمد عامر سفير المملكة ببلجيكا و رشيد مدران رئيس برلمان بروكسيل و عدد من الشخصيات الرسمية.

و مباشرة فور وصولهن، خاضت لاعبات فريق العيون حصة تدريبية لإزالة العياء استعدادا للنزال الودي الذي سيجمعهن بفويق مولينبيك البلجيكي الذي حرص مسؤولوه على دعوة الفريق المغربي و توفير كل شروط الراحة للاعباته، قبيل توقيع اتفاقية شراكة و توأمة بين الناديين المغربي و البلجيكي.

و يعتبر الفريق النسوي للعيون من بين أقوى الفرق بالبطولة الاحترافية بالمغرب حيث حل وصيفا للبطل خلال هذا الموسم و يتوفر على تركيبة بشرية قوية و تم استدعاء عدد من لاعباته لمختلف الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية.

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