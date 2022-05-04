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ازمة أسمدة …وزير الزراعة البرازيلي يزور المغرب في جولة دبلوماسية

2022-05-04 / 12:37
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هبة بريس _ اقتصاد

يزور وزير الزراعة البرازيلي ماركوس مونتيس، المغرب ومصر والأردن في جولة دبلوماسية خلال هذا الأسبوع، من أجل مناقشة سبل زيادة واردات الأسمدة من تلك البلدان في خضم الأزمات الدولية القائمة.

مونتيس أوضح في مقابلة صحافية مع وكالة “رويترز” للأنباء، أن “هذه الرحلة تعكس دبلوماسية الأسمدة التي تنهجها البرازيل”، لافتا إلى أن “ممثلي القطاع الخاص سيرافقونه خلال هذه الرحلة”.

وأبرز المسؤول ذاته أن “البرازيل تعتمد على الواردات لتأمين 85 بالمائة من احتياجاتها من الأسمدة، لكنها تشعر بالقلق من النقص العالمي المحتمل بعد فرض الدول الغربية العديد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا”.

وأكد وزير الزراعة البرازيلي أن بلاده “تسعى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على إنتاج الأسمدة بالموازاة مع تشجيع الإنتاج المحلي في الوقت نفسه”، كاشفا أن “الزيارة كان من المفترض إجراؤها الشهر الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب رمضان”.

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