الغزو الروسي لأوكرانيا.. خسائر تقدر بـ92 مليار دولار

هبة بريس _ متابعة

يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خسائر مادية تقدر بـ 4.5 مليار دولار في الأسبوع الواحد جراء تضرر البنية التحتية والمرافق العامة للبلاد، وفقا لصحيفة “الغارديان”.

وبلغ إجمالي الأضرار المباشرة للبنية التحتية الأوكرانية 92 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي لجارتها الواقعة في أوروبا الشرقية يوم 24 فبراير، بحسب تقديرات كلية كييف للاقتصاد.

وفي الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأوكراني سينكمش على الأرجح بنحو 35 بالمئة هذا العام، في حين أن الخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية ونزوح العمال سيعيق اقتصادها بشدة لسنوات عديدة مقبلة، حتى لو انتهت الحرب قريبا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0