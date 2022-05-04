طنجة..حجز حشيش وجيتسكي وقارب مطاطي

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء اليوم الثلاثاء 03 ماي الجاري، من تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن حجز شحنات من مخدر الحشيش ووسائل لوجيستيكية تستعمل في التهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وقد تم تنفيذ هذه العملية بمنزل بمدشر “الزهرا” الكائن على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة طنجة والقصر الصغير، حيث أسفرت عن حجز 322 كيلوغرام من مخدر الحشيش معبأة على شكل رزم معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

عمليات التفتيش المتواصلة بهذا المنزل مكنت أيضا من حجز ثلاث دراجات مائية “Jet Ski” وقارب مطاطي من الحجم الكبير ومحركين مائيين، فضلا عن حجز زورقين صغيرين وسيارة خفيفة وصفائح معدنية يشتبه في استعمالها في هذه الأنشطة الإجرامية.

وتتواصل الأبحاث التي تجريها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتوقيف مالك المنزل الذي حجزت بداخله المخدرات المضبوطة والذي تم الاستماع لزوجته حول ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن توقيف باقي المتورطين المرتبطين بهذا النشاط الإجرامي.

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