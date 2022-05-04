برشيد : استعمال الرصاص لتوقيف “مقرقب” هاجم الساكنة و الشرطة بسكين

2022-05-04 / 11:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدمت عناصر الأمن بمدينة برشيد مساء أمس على إطلاق النار لتوقيف شخص كان في حالة هستيرية عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير ، و ذلك بمنطقة العوينة المجلجة بالحي الحسني ببرشيد.

و حسب المعطيات المتوفرة، فقد كان شخصان في حالة هستيرية بالمنطقة و هما يحملان أسلحة بيضاء و قاما بترويع ساكنة الحي و الاعتداء على عدد من الأشخاص و تخريب ممتلكات الغير و هو ما دفع المواطنين لطلب النجدة من عناصر الأمن.

و حلت فرقة أمنية على الفور بمنطقة الحي الحسني، قبل أن يحاول أحد الجانحين و الذي كانت تظهر عليه علامات التخدير المتقدمة مهاجمة أحد أفراد الأمن بسكين، غير عابئ بالتحذيرات الموجهة له.

و اضطر عناصر الأمن لإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء لثني الشاب عن محاولته الاعتداء على العنصر الأمني لحظة التدخل، قبل أن يتم إطلاق رصاصة ثانية أصابت أحد المعربدين في الفخد ليتم بعد ذلك توقيفه فيما لاذ مرافقه بالفرار.

و قد تم نقل الشخص المصاب بالرصاصة الأمنية للمستعجلات تحت حراسة أمنية مشددة، فيما باشرت فرقة الشرطة القضائية تحرياتها لتوقيف الشخص الثاني الذي ساهم في تخريب عدد من السيارات.

هذا و استحسنت ساكنة المدينة التدخل الأمني لاسثتباب الأمن ، مطالبين في الوقت ذاته بتعزيز تواجد العناصر الأمنية في المناطق التي تعتبر بؤرا للإجرام كمنطقة الحي الحسني.

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