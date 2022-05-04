مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

قال ممثل المفوضية الأوروبية إريك مامر إن مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن الحزمة السادسة من الإجراءات التقييدية ضد روسيا تم تقديمها إلى مجلس دول الاتحاد الأوروبي، والذي يمكنه تعديلها.

وقال مامر في إفادة صحفية إن “ما قدمته (رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين) اليوم هو اقتراح لمجموعة من العقوبات تم إرسالها إلى المجلس”.

وأضاف أن المجلس سيناقش الآن الأمر الذي يمكنه إجراء تغييرات على هذه المقترحات.

واقترحت المفوضية الأوروبية الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تستهدف المزيد من البنوك وشخصيات عسكرية، بانتظار الموافقة عليها من المجلس والبرلمان الأوروبيين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء إن “الاتحاد الأوروبي يقترح الحزمة السادسة للعقوبات التي تستهدف شخصيات عسكرية كبيرة مسؤولة عن جرائم حرب في بوتشا وماريبول”.

وأوضحت أن “تلك العقوبات تستهدف فصل بنوك روسية من التعامل بنظام سويفت بينها بنك (سبيربنك)”.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي وهذا ليس سهلا لان بعض الدول الأعضاء تعتمد بشكل كلي عل الغاز الروسي”.

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