شوارع البيضاء تسترجع صخبها بعد هدوء قصير خلال عطلة العيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد يومين من الراحة و السكينة التي عمت أغلب شوارع الدار البيضاء ، عاد الصخب و الرواج و الضجيج و الاكتظاظ و المنبهات و الروتين المعتاد لشوارع المدينة المليونية التي لا تنام.

و استفاق سكان البيضاء هذا الصباح على وقع الفوضى المعتادة في حركة السير المصحوبة بضجيج منبهات السيارات و المعاكسات التي لا تنتهي كجزء من روتين المدينة التي لم تنعم بهدوء العيد لأكثر من 48 ساعة.

و في الوقت ذاته، ينتظر البيضاويين على أحر من الجمر أن يستفيقوا ذات يوم و يجدوا كل تلك الآلاف من لوحات الأشغال بلونيها البرتقالي و الأزرق قد اختفت من شوارع المدينة بعدما تسببت لجلهم في صداع رأس حاد بشكل شبه يومي.

و تشهد شوارع المدينة، خاصة الرئيسية و الكبرى منها، حالة من الاكتظاظ على مدار ساعات اليوم و ليس فقط خلال فترات الذروة، بسبب الأشغال التي انطلقت بها قبل سنتين و لم تنته لحدود الساعة، و منها إنجاز خطي الترامواي الجديدين و خطوط الباصواي و بعض القناطر و الجسور التي ستخفف مستقبلا من حدة الاكتظاظ.

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