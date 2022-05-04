سلا…إنحراف مفاجيء لطرامواي عن سكته

إستنفر حادث خروج الطرامواي عن مساره، مساء الثلاثاء في سلا، مختلف السلطات التي حضرت لعين المكان للقيام بالمتعين كل حسب اختصاصه

وأعنلت الشركة في بلاغ لها انه في ” يوم الثلاثاء 3 مايو 2022 ، حوالي الساعة 11 مساءً ،خرج الطرام عن مساره على مقربة من باب لخميس في سلا“.

وأضافت، ” توجهت الفرق التقنية للطرام على الفور إلى مكان الحادث وأعادت العربة إلى مسارها“

وأوضحت أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي اصطدامات أو أضرار”. قبل ان تتأسف ” للإزعاج الناجم عن ذلك“.

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