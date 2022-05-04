بسبب ضجة الشيخ و الشيخة …ولد لكرية يعلن اعتزاله الراب
أعلن يوسف المحيوط، مغني الراب المشهور بلقب “ولد لكرية” اعتزاله فن الراب بسبب الضجة التي أثارها مسلسل “لمكتوب” على إثر معالجته لقضية “الشيخة”
و في تصريح لموقع فاس بريس، تفاعل الرابور المغربي مع تصريحات الداعية ياسين العمري، معربا عن إعجابه بكلامه و صراحته.
و في هذا الصدد قال “ولد لكرية” :انا كنت غادي نبقى نرابي قبل مايوقع مشكل الشيخة و الشيخ، حيت أنا مع الشيخ، انا مع ياسين العمري و مع الهضرة لي قال و عجبني ملي لقيت الشيوخ كيهضرو فالحق”.
و أضاف :”أنا بسبب الدكتور ياسين العمري غادي نسالي من الراب ، و الغناء كامل حرام، مبغيتش نكون قدوة لداك الناس لي كيجيو يتصوروا معي أنا ماشي قدوة ديالهم الصراحة انا انسان بسيط فاسد”.
و اختتم الرابور المعتزل كلامه قائلا :” في القرآن كل ما يلهي عن ذكر الله فهو حرام، ميتخبعش فالفن راه غير الشياطين حنا القدوة ديالنا هما أمهات الإسلام “.
ويشار أن الداعية الإسلامي المغربي، ياسين العمري، انتقد سابقا المسلسل المغربي “لمكتوب”، الذي تم عرضه على القناة الثانية طيلة شهر رمضان، معتبرا أنه يطبع مع موضوع “الشيخات”.
26 تعليقات
الحمد لله الهادئ الى صراط المستقيم الين الحق دين الاسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليتتم مكارم الاخلاق
الله يجازي الشيخ ديالنا و الله يهدي الشيخات ديالهم
قال الله تعالى في كتابه الكريم ( بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ..ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا..)صدق الله العظيم.
الحمد لله على من كان السبب في توبته وتحبيب الدين له والموعظة الحسنة فجزاه هذآ الشيخ الله خيراً وجعله في ميزان حسناته يآرب وهذا ما نتمناه لكل شباب يرجع إلى الصواب وطريق المستقيم…
نسأل الله أن يغفر له ما سبق وأن يتوب توبة نصوح لنا ولكم ذنوبكم ما تقدمت وتأخرت إنه سميع مجيب الدعاء يآرب..
نطلب من الله تعالى حسن الخاتمة وتوبة نصوح كما فعل ولدلكرية كما قال تعالى في كتابه الكريم (.. ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم) .
في نظري أحس ما فعل رجع إلى الصواب وطريق المستقيم وملأ قلبه بذكر الله فهو ولد الأصل ويبقى دائما ولد الأصل رغم الظروف الصعبة التي عاشها إنه رجل بمعنى الكلمة…
نسأل الله له التبات وحسن الخاتمة وتوبة نصوحة وصالح الأعمال ولطفك بشبابنا يآرب وسترهم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب مجيب الدعاء يآرب.
يقول تعالى في كتابه الكريم (إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بغير حساب ولا سابق عذاب.. صدق الله العظيم.)
طال الزمن او قصر لابد للانسان ان يرجع إلى الصواب وطريق المستقيم وهذا ما حصل لهذا الشاب نطلب من الله تعالى الهداية لشبابنا ورجوعهم إلى الطريق المستقيم يآرب ولطفك بهم..
الحمد لله لنا رب عظيم عندما يقول تعالى لأمر كن فيكون ..
كل ما اقوله هو قوله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.) صدق الله العظيم.
نتمنى له الهداية وتوبة نصوحة وليس مجرد حيلة من أجل جلب المشاهدة فى التواصل الاجتماعي نتمنى ان يكون ظني خطأ..
قبل من كل شيء فهو مسلم فالحمد لله التوبة جاءت في وقتها ونسأل الله له التبات وحسن الخاتمة وتوبة نصوحة وصالح الأعمال ولطفك بشبابنا يآرب..
قبل كل شيء فهو مسلم والحمدلله التوبة جاءت في وقتها ونسأل الله أن يغفر له ما سبق من ذنبه وما تاخر ..
الحمد لله على للذين اخرجهم الله من الظلمات إلى النور ..فتوبة نصوحة باذن الله تعالى..
آلله أكبر على اللذين هداهم الله إلى الطريق المستقيم وملأ قلبهم بالايمان وبذكر آلله فهو التبات والفطرة المحمدية بعيدا عن الصوفية والخزعبلات التي لا تتبت لا على ديننا الحنيف الإسلامي..فجزاه آلله هذآ الشيخ على هذا الأجر العظيم..
الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد …
نحمد الله على نعمة الاسلام وحضارته والله أكبر كبيرة والحمدلله كثيراً ونسأل الله حسن الخاتمة وتوبة نصوحة وصالح الأعمال لنا ولكم جميعا …
اللهم ارزقنا التبات والفطرة المحمدية بعيدا عن طريق الشيطان والهداية وصالح الأعمال ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…