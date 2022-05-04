بسبب ضجة الشيخ و الشيخة …ولد لكرية يعلن اعتزاله الراب

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن يوسف المحيوط، مغني الراب المشهور بلقب “ولد لكرية” اعتزاله فن الراب بسبب الضجة التي أثارها مسلسل “لمكتوب” على إثر معالجته لقضية “الشيخة”

و في تصريح لموقع فاس بريس، تفاعل الرابور المغربي مع تصريحات الداعية ياسين العمري، معربا عن إعجابه بكلامه و صراحته.

و في هذا الصدد قال “ولد لكرية” :انا كنت غادي نبقى نرابي قبل مايوقع مشكل الشيخة و الشيخ، حيت أنا مع الشيخ، انا مع ياسين العمري و مع الهضرة لي قال و عجبني ملي لقيت الشيوخ كيهضرو فالحق”.

و أضاف :”أنا بسبب الدكتور ياسين العمري غادي نسالي من الراب ، و الغناء كامل حرام، مبغيتش نكون قدوة لداك الناس لي كيجيو يتصوروا معي أنا ماشي قدوة ديالهم الصراحة انا انسان بسيط فاسد”.

و اختتم الرابور المعتزل كلامه قائلا :” في القرآن كل ما يلهي عن ذكر الله فهو حرام، ميتخبعش فالفن راه غير الشياطين حنا القدوة ديالنا هما أمهات الإسلام “.

ويشار أن الداعية الإسلامي المغربي، ياسين العمري، انتقد سابقا المسلسل المغربي “لمكتوب”، الذي تم عرضه على القناة الثانية طيلة شهر رمضان، معتبرا أنه يطبع مع موضوع “الشيخات”.

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