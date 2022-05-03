بسبب التنمر عليه … الغرفي يوجه شكاية للمصالح الأمنية

2022-05-03 / 23:25
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب الفنان المغربي عبد الصمد الغرفي عن استيائه الشديد، و ذلك بسبب التنمر الذي بات يطاله في منصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد كشف الفنان المغربي عن قيامه بشكاية خاصة لدى المصالح الأمنية بغية تطبيق القانون و ردع بعض الصفحات التي تلجأ إلى أفعال مخالفة للقانون من أجل الربح المادي.

و كتب الغرفي عبر حائطه الفايسبوكي:”التوجه إلى ولاية الأمن حيت عدد كبير من الصفحات بسلو بزاف بالتنمر على الآخرين قصد الربح وانا ضد كل متنمر حقود الحمد لله كاين القانون فالبلاد”.

و أضاف قائلا:” الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”

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