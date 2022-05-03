جريمة بشعة تهز فاس.. “مول الجيلي” يقتل شخصا بسبب “دريهمات الباركينغ”

ع محياوي _ هبة بريس

أفادت مصادر ” هبة بريس ” أن منطقة واد فاس ، شهدت مساء يوم أمس جريمة قتل بشعة، ارتكبها حارس للسيارات بدون سند قانوني في حق شاب عشريني، بعد خلاف نشب بينهما حول دفع واجبات ركن دراجة نارية.

ووفقا لذات المصادر، فإن “مول جيلي الأصفر” طالب الضحية بدفع “الإتاوة”، وهو الأمر الذي رفضه هذا الأخير بدعوى عدم توفر الجاني على أي رخصة لاستغلال الملك العمومي، مما جعل الطرفان يدخلان في نقاش حاد تحول إلى اشتباك بالأيدي وانتهى بوقوع جريمة قتل بشعة على خمسة دراهم .

هذا و قد جرى تشييع جنازة الضحية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في جو يسوده نوع من الحزن والألم لدى أسرة ومعارف وأصدقاء الضحية، وسط مطالب متجددة بالصرامة في التعامل مع من يبتزون جيوب المواطنين بالشوارع العامة بدعوى حراسة السيارات لاصحاب الجيليات الصفراء المنتشرين بكثرة في غياب تام للجهات المعنية بالأمر .

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