بايدن: جهزنا الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا قبل العملية الروسية

هبة بريس - وكالات

مع تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن استعداد بلاده لتقديم مزيد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا، كشف عن أن بلاده كانت حضّرت لهذه الخطوة قبل لدء العملية العسكرية الروسية هناك.

وأضاف في حديث له الثلاثاء، أثناء زيارته مصنع “لوكن مارتن”، وهو أكبر المصانع العسكرية على الإطلاق في العالم، أن بلاده تأكدت من أن أنظمة جافلين والأسلحة التي ستمكن أوكرانيا من المقاومة كانت جاهزة قبل بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط الماضي.

كما تابع أن واشنطن تأكدت حينها من وصول الأسلحة والمعدّات، حيث خصصت 3 مليارات دولار أميركي لدعم كييف.

واعتبر تلك المساعدة “استثماراً” مباشراً في في الديمقراطية والحرية، لأن التاريخ أثبت أن عدم الوقوف في وجه الدكتاتورية يجعلها تتزايد أكثر فأكثر، وفق تعبيره.

وعن الوضع الحالي، أشار أن صواريخ “جافلين” ساعدت في دعم المقاومة الأوكرانية، مشدداً على أن أميركا ستبقى في طليعة الدول المصنعة للأسلحة.

كما أعلن أن واشنطن ستبدأ تطوير قدراتها العسكرية لمواجهة تهديدات الصين، وأكد النية للطلب من الكونغرس المزيد من الأموال لتقوية الدفاعات الأميركية.

في حين أعلن أن أميركا ستتحرك لملاحقة روسيا بسبب انتهاكاتها في أوكرانيا، وفق تعبيره.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1