صادم.. فنانة مصرية تروج لمسلسلها من أمام الكعبة

2022-05-03 / 21:24
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نجلاء مزيان - هبة بريس

صدمت الفنانة المصرية روجينا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي بعد إقدامها على ترويج مسلسلها الجديد من أمام الكعبة

و استغلت روجينا تواجدها في مكة المكرمة من أجل تأدية مناسك العمرة، للترويج لمسلسلها الجديد الذي سوف يرى النور برمضان المقبل 2023.

وظهرت روجينا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، وهي تمسك بهاتفها وتروج لمسلسل “ستهم”، معلقة عليه :”الحمد والشكر لله، الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

و واصلت الفنانة المصرية تدوينتها :”باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح فى مسلسل ستهم، رمضان 2023 ببركة حرمك ارزقنا التسير والنجاح”.

و استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التصرف الصادر من الفنانة المصرية، معتبرين أن مكة المكرمة لها حرمتها و احترامها و لا يسمح باستغلال التواجد فيها من أجل الدعاية لعمل ما.

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‫3 تعليقات

  2. ٧ليها،اللعنة من الله سبحانه وتعالى قريبا سيغنون من امام الكعبة المشرفة اللهم ان هذا لمنكر ولذكر الله اكبر يا أيتها الفاسقات

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